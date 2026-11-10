İsrail'in Gazze kentindeki atölyeye İHA saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze kentindeki atölyeye İHA saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı; ordu daha önce bölge için tahliye emri yayınlamıştı ve saldırı anı çevredekilerce kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı