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İsrail'in Gazze kentindeki atölyeye İHA saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı; ordu daha önce bölge için tahliye emri yayınlamıştı ve saldırı anı çevredekilerce kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir atölyeye İHA ile hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun daha önce tahliye emri yayınladığı bölgeye yönelik saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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