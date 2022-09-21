İlk Yardım Haberleri - İlk Yardım Haber - Haberler

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İlk Yardım Haberleri

İlk Yardım haber, İlk Yardım son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

İlk Yardım - 2 Saat Önce
Jandarma personeline Temel İlk Yardım Eğitimi verildi

Jandarma personeline Temel İlk Yardım Eğitimi verildi

İlk Yardım - 2 Saat Önce
Filistin-İngiliz ortak soruşturmasına göre, Al Jazeera muhabiri kasten öldürüldü

Filistin-İngiliz ortak soruşturmasına göre, Al Jazeera muhabiri kasten öldürüldü

İlk Yardım - Dün 21:19
Elazığ ekonomi haberleri | '2. Maden Kurtarma Yarışması' başladı

Elazığ ekonomi haberleri | "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı

İlk Yardım - Dün 16:47
Trafik kazasında yüzünden yaralanan 5 yaşındaki Ceren'e ilk müdahaleyi Tuzla Belediye'si personeli yaptı

Trafik kazasında yüzünden yaralanan 5 yaşındaki Ceren'e ilk müdahaleyi Tuzla Belediye'si personeli yaptı

İlk Yardım - Dün 15:01
İl AFAD Müdürü Oruk vatandaşları uyardı: 'Biz her an depreme hazır olmak zorundayız'

İl AFAD Müdürü Oruk vatandaşları uyardı: "Biz her an depreme hazır olmak zorundayız"

İlk Yardım - Dün 10:39
Son Dakika | Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Son Dakika | Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

İlk Yardım - 19.09.2022
Son dakika haber: Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Son dakika haber: Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

İlk Yardım - 19.09.2022
İzmir ekonomi haberi... Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi yarın İzmir'de başlıyor

İzmir ekonomi haberi... Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi yarın İzmir'de başlıyor

İlk Yardım - 19.09.2022
Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede: Putin için bir kurşunum var

Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede: Putin için bir kurşunum var

İlk Yardım - 19.09.2022
Hindistan'da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı

Hindistan'da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı

İlk Yardım - 17.09.2022
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü

Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü

İlk Yardım - 17.09.2022
TİKA Kuzey Makedonya'da temel itfaiye eğitimi düzenledi

TİKA Kuzey Makedonya'da temel itfaiye eğitimi düzenledi

İlk Yardım - 16.09.2022
BAKAN SOYLU 15 TEMMUZ'U FETÖ YAPTI, ARKASINDA BAL GİBİ AMERİKA VAR

BAKAN SOYLU 15 TEMMUZ'U FETÖ YAPTI, ARKASINDA BAL GİBİ AMERİKA VAR

İlk Yardım - 16.09.2022

Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı
Ankara haberleri! Beypazarı Belediyesi bünyesinde kurtarma ekibi kuruldu

Ankara haberleri! Beypazarı Belediyesi bünyesinde kurtarma ekibi kuruldu

İlk Yardım - 16.09.2022
Kayseri haberi... Kayseri'den kısa kısa

Kayseri haberi... Kayseri'den kısa kısa

İlk Yardım - 16.09.2022
Son dakika haberleri! Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu

Son dakika haberleri! Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu

İlk Yardım - 16.09.2022
Türkiye ve Cezayir'den ortaklaşa 'Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi'

Türkiye ve Cezayir'den ortaklaşa "Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi"

İlk Yardım - 16.09.2022
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü

Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü

İlk Yardım - 16.09.2022
Ehliyet çıkmış sorular: Ehliyet sınav soruları ve çözümleri! Son yıllara ait ehliyet sınav soruları ve cevapları nedir?

Ehliyet çıkmış sorular: Ehliyet sınav soruları ve çözümleri! Son yıllara ait ehliyet sınav soruları ve cevapları nedir?

İlk Yardım - 15.09.2022
Antalya haber | Antalya OSB yeni dönem eğitimleri açıklandı

Antalya haber | Antalya OSB yeni dönem eğitimleri açıklandı

İlk Yardım - 15.09.2022
Ankara haber: Ankara Büyükşehir'den Çocuk Etkinlik Merkezleri Personeline Özel Eğitim

Ankara haber: Ankara Büyükşehir'den Çocuk Etkinlik Merkezleri Personeline Özel Eğitim

İlk Yardım - 15.09.2022
Pendik'te gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Pendik'te gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İlk Yardım - 15.09.2022
Düzce haber! Düzce'de 2 öğrenci servisi trafikten men edildi

Düzce haber! Düzce'de 2 öğrenci servisi trafikten men edildi

İlk Yardım - 14.09.2022
Libya'da akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı

Libya'da akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı

İlk Yardım - 14.09.2022
Son dakika haber! Ürdün'de bina çöktü: 1 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber! Ürdün'de bina çöktü: 1 ölü, 11 yaralı

İlk Yardım - 13.09.2022
Balıkesir haber... Balıkesir'den Pakistan'a yardım eli

Balıkesir haber... Balıkesir'den Pakistan'a yardım eli

İlk Yardım - 13.09.2022
Büyükşehir zabıta okul servislerini denetledi

Büyükşehir zabıta okul servislerini denetledi

İlk Yardım - 13.09.2022
Son dakika haber... Jandarma ekipleri servis araçlarını denetlemeye başladı

Son dakika haber... Jandarma ekipleri servis araçlarını denetlemeye başladı

İlk Yardım - 13.09.2022
Cirit müsabakasında atlar çarpıştı, yerde kalan sporcunun üzerinden at geçti

Cirit müsabakasında atlar çarpıştı, yerde kalan sporcunun üzerinden at geçti

İlk Yardım - 13.09.2022
Gaziantep ekonomi haberi... Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor

Gaziantep ekonomi haberi... Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bölgesel eğitimi sürüyor

İlk Yardım - 12.09.2022
Meksika'da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü

Meksika'da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü

İlk Yardım - 11.09.2022
Kıl çadırlarda göçerlere ilk yardım eğitimi

Kıl çadırlarda göçerlere ilk yardım eğitimi

İlk Yardım - 11.09.2022
Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa

Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa

İlk Yardım - 11.09.2022
Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpıştı! İki aracın da alev aldığı kazada 18 kişi öldü

Meksika'da yolcu otobüsüyle petrol tankeri çarpıştı! İki aracın da alev aldığı kazada 18 kişi öldü

İlk Yardım - 10.09.2022
Meksika'da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı

Meksika'da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı

İlk Yardım - 10.09.2022
Nijerya'da otobüs otomobile çarptı: 20 ölü

Nijerya'da otobüs otomobile çarptı: 20 ölü

İlk Yardım - 10.09.2022
Ankara haber | Çankaya Belediyesi'nin Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazır

Ankara haber | Çankaya Belediyesi'nin Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazır

İlk Yardım - 10.09.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İlk Yardım - 10.09.2022
Kırıkkale haber | Kırıkkale'de 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi

Kırıkkale haber | Kırıkkale'de 1324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi

İlk Yardım - 09.09.2022
Edirne haberi! Edirne'de vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi verildi

Edirne haberi! Edirne'de vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi verildi

İlk Yardım - 09.09.2022
Gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

Gazetecilere yönelik ilk yardım eğitimi protokolü imzalandı

İlk Yardım - 09.09.2022
Muğla yerel haberi... Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek

Muğla yerel haberi... Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek

İlk Yardım - 09.09.2022
Edirne haber! Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi

Edirne haber! Edirne'de vatandaşlar ilk yardım konusunda bilgilendirildi

İlk Yardım - 09.09.2022
Son dakika haberleri | Kazadelere yardım ederken hayatını kaybeden İHA muhabirleri anısına ilk yardım eğitimi

Son dakika haberleri | Kazadelere yardım ederken hayatını kaybeden İHA muhabirleri anısına ilk yardım eğitimi

İlk Yardım - 09.09.2022
Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

İlk Yardım - 09.09.2022
Van haberleri... Van'da uygulamalı ilk yardım eğitimi

Van haberleri... Van'da uygulamalı ilk yardım eğitimi

İlk Yardım - 09.09.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Eylül 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Eylül 2022

İlk Yardım - 09.09.2022
Edirne gündem haberi... Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı

Edirne gündem haberi... Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı

İlk Yardım - 09.09.2022
Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

Ankara yerel haberi... Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

İlk Yardım - 08.09.2022
İzmir haberi... İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir haberi... İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlk Yardım - 07.09.2022
İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlk Yardım - 07.09.2022
Dövme yaptırmak için gittiği dükkanda kabusu yaşadı! Önce dövdüler sonra bıçakladılar

Dövme yaptırmak için gittiği dükkanda kabusu yaşadı! Önce dövdüler sonra bıçakladılar

İlk Yardım - 07.09.2022
Son dakika haber! Vietnam'da karaoke barda yangın: 12 ölü, 40 yaralı

Son dakika haber! Vietnam'da karaoke barda yangın: 12 ölü, 40 yaralı

İlk Yardım - 07.09.2022
Yaralı sürücüye ilk yardımı vatandaşlar yaptı

Yaralı sürücüye ilk yardımı vatandaşlar yaptı

İlk Yardım - 07.09.2022
HEİMLİCH MANEVRASIYLA KENDİ HAYATINI KURTARDI

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KENDİ HAYATINI KURTARDI

İlk Yardım - 06.09.2022
Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti

İlk Yardım - 06.09.2022
Son dakika haberi | Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü

Son dakika haberi | Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü

İlk Yardım - 05.09.2022
Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

İlk Yardım - 31.08.2022
Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

İlk Yardım - 31.08.2022
Arı sokması öldürür mü? Ölümcül tehlikesi var mı? Arı sokması durumunda ne yapılması gerekiyor?

Arı sokması öldürür mü? Ölümcül tehlikesi var mı? Arı sokması durumunda ne yapılması gerekiyor?

İlk Yardım - 19.08.2022
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