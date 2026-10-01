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Kargı'da okul servis personeline eğitim verildi, araçlar denetlendi

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Kargı'da okul servis şoförleri ve rehber personel için düzenlenen eğitimde trafik güvenliği, ilk yardım ve servis kuralları anlatıldı. Program kapsamında okul servis araçları denetlenerek öğrencilerin güvenli ulaşımı için kontroller yapıldı.

Kargı'da okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sacit Erikci tarafından organize edilen eğitimde katılımcılara trafik güvenliği, öğrencilerle iletişim, acil durumlar, ilk yardım ve servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Program kapsamında okul servis araçları da denetlenerek, öğrencilerin güvenli ulaşımı için gerekli kontroller yapıldı.

Kaynak: AA
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