Kargı'da okul servis personeline eğitim verildi, araçlar denetlendi

Kargı'da okul servis personeline eğitim verildi, araçlar denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kargı'da okul servis şoförleri ve rehber personel için düzenlenen eğitimde trafik güvenliği, ilk yardım ve servis kuralları anlatıldı. Program kapsamında okul servis araçları denetlenerek öğrencilerin güvenli ulaşımı için kontroller yapıldı.
Kargı'da okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sacit Erikci tarafından organize edilen eğitimde katılımcılara trafik güvenliği, öğrencilerle iletişim, acil durumlar, ilk yardım ve servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Program kapsamında okul servis araçları da denetlenerek, öğrencilerin güvenli ulaşımı için gerekli kontroller yapıldı.
Kaynak: AA