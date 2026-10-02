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Gümüşhacıköy'de servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve ilk yardım eğitimi verildi

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Gümüşhacıköy'de servis şoförlerine öğrenci güvenliği ve ilk yardım eğitimi verildi
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Gümüşhacıköy'de taşımalı eğitim servis şoförleri ve rehber personele yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Programda katılımcılara öğrenci güvenliği, hijyen, iletişim, ilk yardım ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Gümüşhacıköy'de, taşımalı eğitim servis şoförleri ve rehber personele yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Enderun Konferans Salonu'ndaki programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Şube Müdürü Kadir Tabik, okul müdürleri, rehber öğretmenler, servis şoförleri ve rehber personel katıldı.

Programda öğrenci güvenliği, hijyen, iletişim, ilk yardım, trafik güvenliği ile görev ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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