Haberler

Bitlis'te AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'te AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis İl AFAD Müdürlüğü, AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurulumu ve dağcılık konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitimle gönüllülerin afetlere hazırlık düzeyinin ve müdahale bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından, AFAD gönüllülerine yönelik eğitim düzenlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kurum eğitmenlerince gönüllülere hafif arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurulumu ve dağcılık konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimle, destek AFAD gönüllülerinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeylerinin artırılması, müdahale süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek