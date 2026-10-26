Tekirdağ sahillerinde yaz boyunca 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun toplandı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunda sahillerden 210 ton çöp toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğunluğun yaşandığı kıyılarda temizlik çalışmalarını 180 personelle sürdürüldü.

Çalışmalarda kamyon, kepçe, kumsal temizleme aracı ve traktörlerin de aralarında bulunduğu 25 araç ve ekipman kullanıldı.

Ekipler, sezon boyunca sahillerden 210 ton deniz çöpünün yanı sıra 13 bin 860 ton yosun topladı.

Ekipler, sahillerde can güvenliğinin sağlanması amacıyla da Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde 57 cankurtaranla görev yaptı.

Cankurtaranlar, sezon boyunca 32 boğulma vakasına müdahale ederken 72 kişiye ilk yardım hizmeti sundu.

Kentte, 6 olan mavi bayraklı plaj sayısı 2024'te 8'e, 2025'te 10'a yükseldi.

Tekirdağ'da yaz sezonunda 10 mavi bayraklı plaj vatandaşlara hizmet verdi.

Kaynak: AA