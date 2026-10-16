Haberler

Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman personeline Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman personeline Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi verildi. Saha Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri kapsamındaki eğitimde koruyucu sağlık, beslenme, kanser taramaları, ruh sağlığı ve ilk yardım konularında bilgi aktarıldı.

Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığının "Saha Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri" programı kapsamında, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime kurum personeli katıldı.

Programda katılımcılara koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fazla kiloyla mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz konularında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, teknoloji bağımlılığı, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar ele alındı.

Sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı, acil durum yönetimi ve temel ilk yardım ile toplum sağlığında iletişim becerileri konularında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Bakan Şimşek duyurdu! Yatırım fonlarında yeni dönem

Yatırım fonlarında yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu: İşte detaylar...
Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi

Erdoğan "Bedelini ödeteceğiz" dedi, iş insanları dakikalarca alkışladı
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'a büyük ihanet! Sel sonrası ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi