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Muğla Valiliği'nde acil durum tatbikatı

Muğla Valiliği'nde acil durum tatbikatı
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Muğla Valiliği hizmet binasında, yangın ve afet durumlarına karşı uygulamalı acil durum tatbikatı yapıldı. Personel tahliye edilirken, mahsur kalan bir kişi kurtarılarak ilk yardım uygulandı.

Muğla Valiliği hizmet binasında, yangın ve afet durumlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik bünyesinde düzenlenen tatbikatta, bir afet anında can kaybını ve hasarı en aza indirmek için izlenecek adımlar ile personelin afete hazırlık ve farkındalık düzeyi fiilen test edildi.

Hazırlanan senaryo gereği, Valilik hizmet binası içerisinde verilen yangın alarmı ile birlikte bina içerisindeki tüm personelin güvenli, planlı ve hızlı bir şekilde tahliyesi sağlandı. Personelin toplanma alanında eksiksiz bir şekilde intikal etmesinin ardından tatbikatın ikinci aşamasına geçildi.

Acil durum eylem planında görevli ve yetkili ekipler, senaryo kapsamında bina içerisinde mahsur kaldığı varsayılan bir personeli düzenledikleri başarılı operasyonla kurtararak hızla ilk yardım uyguladı.

Yangın anında soğukkanlı kalmanın, doğru tahliye adımlarının uygulanmasının ve acil durum ekipleri arasındaki koordinasyonun hayati öneminin vurgulandığı tatbikat, personelin afet bilincini artırarak başarıyla tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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