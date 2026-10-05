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Balıkesir'de öğretmen ve personele uygulamalı ilk yardım yenileme eğitimi verildi

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Balıkesir'de öğretmen ve personele uygulamalı ilk yardım yenileme eğitimi verildi
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk yardımcı belgesinin üç yıllık geçerlilik süresini tamamlayan öğretmen ve personellere yenileme eğitimi düzenledi. Eğitimlerde hasta/yaralı taşıma teknikleri uygulamalı gösterilerek doğru müdahale ve güvenli taşıma becerileri güncellendi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından, ilk yardımcı belgesinin üç yıllık geçerlilik süresini tamamlayan öğretmen ve personellere yönelik yenileme eğitimleri gerçekleştirildi.

Yenileme eğitimleri kapsamında katılımcılara, acil durumlarda doğru ve güvenli müdahalenin önemli aşamalarından biri olan hasta/yaralı taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlerde, hasta ve yaralıların durumlarına uygun taşıma yöntemleri uygulamalı çalışmalarla pekiştirilerek katılımcıların bilgi ve becerilerinin güncellenmesi sağlandı. Gerçekleştirilen uygulamalarla öğretmen ve personellerin, acil durumlarda doğru müdahale, güvenli taşıma ve hızlı hareket etme konusunda yetkinliklerinin artırılması hedeflendi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim camiasında ilk yardım farkındalığının güçlendirilmesi ve ihtiyaç anında hayat kurtarabilecek doğru müdahale becerilerinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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