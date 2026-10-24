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Adıyaman'da aracın çarptığı Hakan Ç.'ye ilk yardımı Vali Küçük ve vekil Şan yaptı

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Adıyaman'da aracın çarptığı Hakan Ç.'ye ilk yardımı Vali Küçük ve vekil Şan yaptı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye (34) hafif ticari araç çarparak yaraladı. Tesadüfen olay yerinden geçen Vali Küçük ile Milletvekili Şan yaralıyla ilgilendi; Hakan Ç. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Hakan Ç.'ye (34) ilk yardımı tesadüfen olay yerinden geçen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan yaptı.?

Kaza akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus D.'nin kullandığı 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hakan Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Vali Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan da kaza yerinde durarak yaralının yardımına koştu. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralının durumuyla yakından ilgilenen Vali Küçük ve Milletvekili Şan, olay yerinde hazır bulunarak ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Hakan Ç., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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