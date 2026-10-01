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Edirne'de epilepsi hastası yolcu, ilk yardım bilen şoförlerce hastaneye kaldırıldı

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Edirne'de epilepsi hastası yolcu, ilk yardım bilen şoförlerce hastaneye kaldırıldı
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Edirne'de şehir içi ulaşım aracında rahatsızlanan epilepsi hastası yolcu, ilk yardım eğitimi alan şoförlerin hızlı müdahalesiyle ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, toplu ulaşım personelinin ilk yardım eğitimli olmasının önemini yeniden gösterdi.

Edirne'de şehir içi ulaşım aracında epilepsi hastası yolcu rahatsızlandı. Durumu fark eden şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan, daha önce aldıkları ilk yardım eğitiminin de katkısıyla hızlı ve bilinçli şekilde müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından rahatsızlanan yolcu, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı

Yaşanan olay, toplu ulaşım araçlarında görev yapan personelin ilk yardım konusunda eğitimli olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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