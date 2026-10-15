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Tekirdağ'da NKÜ 150 kişiye ilk yardım eğitimi verdi, kampüse 15 OED yerleştirdi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Güvenli Kampüs Projesi kapsamında merkez kampüse ani kalp durmalarına müdahale için 15 OED yerleştirdi. ASELSAN iş birliğiyle üretilen cihazlarla müdahale süresinin kısaltılması hedefleniyor, yaklaşık 150 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yürütülen "Güvenli Kampüs Projesi" kapsamında, merkez kampüste ani kalp durmalarına müdahale edilebilmesi amacıyla 15 noktaya otomatik eksternal defibrilatör (OED) yerleştirildi.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ve ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli teknolojiyle üretilen cihazlar, kalp ve solunum durması durumlarında kullanılabilecek.

Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sercan Bıçakçı'nın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, merkez kampüsün risk haritası çıkarıldı.

Kampüste anlık nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu noktalar belirlenerek cihazların yerleştirileceği alanlar tespit edildi.

OED'ler, kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda elektrik şoku uygulayabiliyor.

Kolay kullanılabilen ve uydu sistemi üzerinden takip edilebilen cihazlarla acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca üniversitenin İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğinde, aralarında gönüllü personelin de bulunduğu yaklaşık 150 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Üniversite ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde eğitimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü, kampüste acil durumlara hızlı ve doğru müdahale edebilecek ilk yardımcı sayısının artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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