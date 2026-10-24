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İngiltere hükümeti halka en az 3 gün yetecek gıda ve su stoku yapma çağrısı yaptı

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İngiltere hükümeti, 'Be Ready' kampanyasıyla halka 3 gün yetecek gıda ve su stoku yapma çağrısında bulundu. Aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı tehditlere karşı kişi başı 9 litre su, bozulmayan gıda ve ilk yardım malzemelerinin hazır tutulması istendi.

İngiltere hükümeti, "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası kapsamında vatandaşlara aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapma çağrısında bulundu.

İngiltere hükümeti, muhtemel kriz senaryolarına karşı harekete geçti. Başlatılan "Be Ready" (Hazırlıklı Ol)' kampanyası kapsamında vatandaşlara aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı kişi başı günlük 3 litre olmak üzere 3 gün yetecek 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli veya kurmalı radyo bulundurma çağrısı yapıldı. Taşınabilir şarj cihazı ve önemli belgelerin kopyalarının hazır tutulması tavsiye edilirken, muhtemel acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet kesintileri ile tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

"Tehditler gerçek"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Telford şehrindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada, ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlerle karşılaşabileceğini hatırlatarak bunlara karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Rusya ve diğer devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek" şeklinde konuştu. Streeting ayrıca hanelerin ve işletmelerin muhtemel krizlerle nasıl başa çıkacaklarını önceden planlamalarının önemli olduğunun altını çizdi.

"İnsanların tetikte olmalarını ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz"

Streeting, bir TV programında yaptığı açıklamalarda ise hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığını hatırlatarak "İnsanların tetikte olmalarını ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz" dedi. Önlem çağrılarının belirli bir tehdide yönelik olmadığını aktaran Streeting, gıda ve su stoku gibi tedbirlerin elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinde yaşanabilecek aksamalar sırasında faydalı olabileceğine dikkat çekti.

Güvenlik Bakanı Jarvis, benzer tedbirler alan ülkeleri işaret etti

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların kolaylıkla alabileceği basit önlemlerin, muhtemel acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını vurguladı. Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, aralarında Fransa, İrlanda ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerin benzer hazırlık kampanyalarını hayata geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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