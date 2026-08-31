Haberler

Girne'de Kahraman Kurtarıcı: 100 Kişiyi Kurtaran Su Sporları Hocası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne'deki feribot faciasında su sporları eğitmeni Fırat Gencer, kötü hava şartlarına rağmen teknelerle yardıma giderek en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer, anons ve sahil güvenlik işbirliğiyle saniye saniye yaşananları anlattı, kayıplar için üzüntüsünü dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de, feribot faciasında ilk yardıma koşan ve 100 kişiyi kurtaran yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer saniye saniye yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi kaybolmuştu. Feribot ilk batarken durumu fark eden ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer yaşananları saniye saniye İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Gencer, feribot denize açıldığında da hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi.

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç'te taht el değiştirdi! Epstein'in evinden saraya geçti

Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

İrem Derici’nin nişanlısı tutuklandı! Suçlamanın detayları belli oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para

Özel rakam verdi: İşte partisine yapılan bağış miktarı
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil