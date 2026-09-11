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Edirne’de ilk yardımın önemi, trafiğe kapalı caddede uygulamalı anlatıldı

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EDİRNE’de, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde, ilk yardımın önemi ve nasıl yapılacağı uygulamalı anlatıldı.

EDİRNE'de, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, ilk yardımın önemi ve nasıl yapılacağı uygulamalı anlatıldı.

Eylül ayının ikinci cumartesi kutlanan Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yapılarak, eğitim verildi. Programa Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, İYEMER Müdürü Ayten Sünnetçiler ve 112 personeli katıldı. İYEMER Müdürü Sünnetçiler, Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yıl 'Göç Ortamında İlk Yardım' temasıyla kutlandığını söyledi.

'İLK YARDIMIN ÖNEMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR'

İlk yardımın önemine yönelik açıklama yapan Sünnetçiler, tüm dünyada farkındalık oluşturmaya çalışıldığını belirtti. Sünnetçiler, "Acil ve afet durumlarında ya da hastalık durumlarında, hasta ve yaralılara doğru ve bilinçli ilk yardımı yapabilme bilgi ve becerisinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Her yıl bir tema belirleniyor. Bu yılın da bir teması var; 'Göç Bağlamında İlk Yardım'. Yani göçle ilişkilendiriliyor. 188 ülkede aynı temayla bu konu irdeleniyor. Basınla, yerel halkla, kamuyla her alandaki insanlarla her ülke kendi koşullarına göre ilk yardımın önemini vurgulayan uygulamalar oluşturuyor ve ilk yardımının önemini yaygınlaştırmak için çaba sarf ediliyor. Edirne'de ilk yardımın çok ileri noktaya gittiğini hep beraber gördük. Türkiye'de yaygınlaştırma çabasındayız. Edirne'de epey bir yaygınlaşıyoruz. Çünkü biz 7 yıldır hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 3 binin üzerinde ilk yardımcı yetiştirdik. Ama köyler de dahil farkındalık eğitim seminerleriyle toplumun her kesiminde ilk yardımın önemini ve becerisini geliştirdik. Bu da toplamda 9 bin 500'e ulaştı" dedi.

'AMBULANS GELENE KADAR İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ'

Acil durum anında ilk yardım bilen kişilerin olmasının önemine vurgu yapan Sünnetçiler, "İlk yardımcının orada bulunmasının amacı eğer ki böyle bir durumda hastalık ya da yaralı olduğunda bir ilk yardımcı mevcutsa yaşamda kalma şansını arttırmış oluyor. Ambulans gelene kadar, yasal süre 10 dakika. 10 dakika içinde, olayın olduğu yerde müdahale etme şansımız yoksa, genel olarak kişinin hayatta kalma şansı daha düşük oluyor. Köylerde 30 dakikaya kadar bu uzuyor. Bizim de eğer solunum durmuş kişi için şansımız 5 dakika içinde, kaliteli bir yaşam müdahalesi yaparsak, hayatta kalma şansını yükseltmiş oluyoruz" diye konuştu.

'HERKES ÜCRETSİZ EĞİTİM ALABİLİR'

İlk yardımın eğitimlerinin de önemine değinen Sünnetçiler, "İlk yardım eğitimleri ulaşılabilir yerlerde olmalı. Edirne'de ulaşılabilir noktada olan bir seyirdeyiz. Bizim en önemli özelliğimiz her kişi ücretsiz eğitimleri alabilir durumda. Bu eğitimin, ilk yardımcı olabilmek için bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olabilmek için eğitim bedeli 4 bin 500- 5 bin lira ama Edirne Valiliği bu hizmetiyle yerel hizmetler sınıfında halkın sağlığını koruyacak hizmet alanını açarak genişletti ve bu ilk yardımcıların çoğalmasına destek oldu" diye konuştu.

Sünnetçiler'in konuşmasının ardından, cadde üzerinde 112 personeli tarafından, vatandaşlara ilk yardımın önemi uygulamalı anlatıldı. Eğitimlerde, ambulans olay yerine gelene kadar yapılabilecek önemli hayati müdahaleler cansız mankenler üzerinde gösterildi. Eğitimlere vatandaşlar da katıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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