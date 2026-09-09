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Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu Haber Videosunu İzle
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür süren orman yangınına karşı ekiplerin mücadelesine mahalleli de omuz verdi. Köylüler traktör ve beton mikserleriyle helikopterlerin su aldığı havuzu gece boyunca doldururken, motokuryeler de su, ayran ve ilk yardım malzemelerini yangın bölgesine taşıdı. Mahalleli Şaban Yağan, “Cebimizden para verip burayı dolduruyoruz” dedi.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi.

8 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

8 vatandaşın etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınının enerjisi, dün akşam saatlerinde düşürüldü. Dün havanın kararmasıyla, helikopter ve uçaklarla müdahale dururken, kara ekipleri sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Günün aydınlanmasıyla helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı.

KÖYLÜLER SU BOŞALTTI, HELİKOPTER HAVUZDAN ALDI

Yangın söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar da destek verdi. Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza, traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı. Tankerlerden su boşaltılırken aynı anda helikopterler bambi kovasına havuzlardan su doldurdu. O anlarda mahalleli, helikopterin pervanesinin hava akımı gücünden korunmak için çevrelerindeki materyallere tutundu. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için mahalleye döndü.

"TRAKTÖRÜMÜZLE KÖYDEN SU TAŞIYORUZ"

3 gündür söndürme çalışmalarına katılan mahalleli Şaban Yağan, "Günlerdir yangın köyümüze ulaşmasın diye uğraşıyoruz. Dünden bu yana yangın havuzunu doldurmak için traktörümüzle köyden su taşıyoruz. Cebimizden para verip burayı dolduruyoruz. Dün gece sabaha kadar burayı doldurmak için uğraştık. Gece yangın buraya yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için traktörlerimizle bekledik. Allah çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.

MOTOKURYELER DE YARDIM TAŞIMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Öte yandan Aksu'daki yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangında motosikletli kuryeler örnek bir dayanışmaya imza attı. Paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle dolduran motokuryeler alevlerle savaşan ekiplere destek olmak için yangın bölgesindeydi. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler sahada alevlerle mücadele eden ekiplere ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmanın yanı sıra söndürme çalışmalarına da yardım etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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