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Bayburt Denetimli Serbestlik'in ilk yardım seminerinde konum SMS'i anlatıldı

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Bayburt Denetimli Serbestlik'in ilk yardım seminerinde konum SMS'i anlatıldı
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Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen ilk yardım semineri, Sağlık Memuru Çağla Pekmezci tarafından verildi. Seminerde acil durum müdahaleleri anlatıldı; adres bilinmiyorsa 7777'ye NEREDEYİM yazıp SMS göndererek konum öğrenilebileceği belirtildi.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım semineri, İlk ve Acil Yardım Sağlık Memuru Çağla Pekmezci tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde ilk yardımın tanımı ve temel amaçları, hayat kurtarma zincirinin aşamaları, genel ilk yardım müdahaleleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Seminerde ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi aranırken sakin olunması, olay ve yaralının durumunun doğru ve anlaşılır şekilde aktarılması ile adres ve konum bilgilerinin eksiksiz verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Adresin bilinmediği durumlarda ise 7777'ye 'NEREDEYİM' yazılarak SMS gönderilmesiyle konum bilgilerinin öğrenilebileceği bilgisi verildi. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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