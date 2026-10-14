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Sumbas'ta köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık ve ilk yardım eğitimi verildi

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Sumbas'ta köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık ve ilk yardım eğitimi verildi
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Sumbas Kaymakamlığı, Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele ve ilk yardım eğitimi verdi. Etkinlikte uygulamalı eğitimlerin yanı sıra saç kesimi de yapıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Kaymakamlık tarafından Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele, ilk yardım konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, gazetecilere, köy okulunda düzenledikleri etkinlikte kurumların öğrencilere önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Etkinlikte teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler de verildiğini belirten Kara, bu tür programların köy okullarında devam edeceğini kaydetti.

Okul Müdürü Selda Şekeroğlu da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda öğrencilerin saç kesimleri de yapıldı. ???????

Kaynak: AA
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