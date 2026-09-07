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İsrail'den Lübnan'da İlk Yardım Aracına Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye ilindeki Kefr Rumman beldesinde bir ilk yardım aracına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir görevli hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Rumman beldesinde bir ilk yardım aracına düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Kefr Rumman beldesinde seyir halindeki bir ilk yardım aracını doğrudan hedef aldı.

Düzenlenen saldırıda 1 ilk yardım görevlisi yaşamını yitirirken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden ilk yardım görevlisinin Ali Şahrur isimli bir genç olduğu belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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