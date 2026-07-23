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Konya'da belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi

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Konya Karatay Belediyesi, personeline yönelik Temel İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Eğitimde olay yeri değerlendirmesi, kalp masajı, suni teneffüs ve defibrilatör kullanımı gibi konular uygulamalı olarak işlendi.

Konya'da belediye personeli "Temel İlk Yardım Eğitimi" aldı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında yapılması gereken müdahaleler, kanamalarda ilk yardım uygulamaları ile kırık, çıkık, burkulma, zehirlenme ve yanık vakalarında doğru yaklaşım yöntemlerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların maket üzerinde temel yaşam desteği uygulamalarını gerçekleştirerek kalp masajı, suni teneffüs ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımını uygulamalı olarak deneyimlediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet içi eğitim programlarıyla personelin mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.???????

Belediye olarak çalışanların mesleki gelişimlerinin yanı sıra, günlük yaşamda ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri acil durumlara hazırlıklı olmalarını da önemsediklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"İlk yardım konusunda edinilen doğru bilgiler ve zamanında yapılan bilinçli müdahaleler, hayati önem taşıyor. Düzenlediğimiz bu eğitimlerle personelimizin ilk yardım konusunda bilinç seviyesini yükseltmeyi, olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını amaçlıyoruz. Hizmet içi eğitim programlarımızı farklı konu başlıklarıyla sürdürecek, çalışanlarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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