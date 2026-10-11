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Edirne'de Kızılay gıda kolisi ulaştırdı, AFAD gönüllü eğitimini tamamladı

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Edirne'de Kızılay gıda kolisi ulaştırdı, AFAD gönüllü eğitimini tamamladı
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Türk Kızılay Edirne Şubesi, Uzunköprü Kırcasalih'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırdı. AFAD Edirne İl Müdürlüğünce 5-9 Ekim'de düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü eğitim ve sınavı tamamlandı; gönüllülere insani yardım, ilk yardım ve yangın farkındalığı eğitimi verildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesinde ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edildi.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın da yer aldığı ziyarette ailelere gıda kolileri ulaştırıldı.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi ve sınavı yapıldı

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü eğitim ve sınavı tamamlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Destek AFAD Gönüllüsü eğitim programı 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında gönüllülere insani yardım ve psikoloji, ilk yardım farkındalığı, çadır kurma ve yangın farkındalığı gibi alanlarda eğitimler verildi.

Kaynak: AA
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