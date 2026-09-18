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Eskişehir’de inşaat halindeki lise binasına giren 3 şüpheli operasyonuyla yakalandı

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Eskişehir’de inşaat halindeki lise binasına giren 3 şüpheli operasyonuyla yakalandı
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Eskişehir’de yapımında sona gelinen bir liseye gece saatlerinde giren ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken mahalledeki bahçelerde yakalanan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, okuldan ilk yardım çantası çaldığı öne sürüldü.

Eskişehir'de yapımında sona gelinen bir liseye gece saatlerinde giren ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken mahalledeki bahçelerde yakalanan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, okuldan ilk yardım çantası çaldığı öne sürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yer alan, İlkin ve Çetinler sokakları arasındaki arazi üzerine inşa edilen ve yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Şehit Şevket Tombul Anadolu Lisesi'ne gece saatlerinde el fenerleriyle girildiği fark edildi. Şüpheli kişileri gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, okul ve çevresinde inceleme başlattı. Arama çalışmaları sırasında okul binasındaki pencereden atlayarak dışarı kaçan 3 şahıs ile polisler arasında yaya kovalamaca yaşandı. 18 yaşından küçük oldukları belirlenen şüpheliler, izlerini kaybettirmek amacıyla çevredeki müstakil evlerin bahçelerine gizlendi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü geniş çaplı saha taraması sonucunda saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanan yaşları küçük 3 çocuk gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula temin edilen afet çantasını yanlarında götürdükleri iddia edildi. Emniyete götürülen çocuklar hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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