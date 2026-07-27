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Balıkesir Üniversitesi'nde Sağlıkta Kariyer ve Farkındalık Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi'nde Sağlıkta Kariyer ve Farkındalık Etkinliği
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Balıkesir Üniversitesi, YÖK desteğiyle düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında 'Sağlıkta Kariyerin Geleceği ve Yeni Uygulamalar' programını gerçekleştirdi. Hayata Dokunanlar Topluluğu tarafından aday öğrenci ve velilere ücretsiz sağlık taraması yapılırken, temel yaşam desteği ve ilk yardım eğitimi verildi. Programa rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

Balıkesir Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun desteğiyle gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıkta Kariyerin Geleceği ve Yeni Uygulamalar" programında, Hayata Dokunanlar Topluluğu tarafından katılımcılara yönelik sağlık taraması ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hayata Dokunanlar Topluluğu tarafından aday öğrenciler ve velilere yönelik ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Sağlık alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan uygulamada, katılımcıların temel sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, akademisyenler, sağlık sektörü temsilcileri, akademik ve idari personel, tercih dönemindeki öğrenciler ve velilerin katıldığı program kapsamında; Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden ve Hayata Dokunanlar Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Arzu Tuna tarafından temel yaşam desteği ve ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde; acil durumlarda doğru müdahalenin önemi, temel yaşam desteği uygulamaları ve günlük hayatta karşılaşılabilecek sağlık sorunlarında izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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