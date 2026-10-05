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Düzce'de kültür ve turizm personeline afet psikososyal destek eğitimi verildi

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Düzce'de kültür ve turizm personeline afet psikososyal destek eğitimi verildi
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Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde personele afet ve acil durumlarda psikososyal destek eğitimi verildi. Eğitimde Psikolojik İlk Yardım bilgileri aktarıldı; kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik personele eğitim verildi.

Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan personel katıldı. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikoloğu Aslı Atıcı Aktaş tarafından verildi. Eğitimde personele "Psikolojik İlk Yardım" konusunda temel bilgiler aktarılırken, afet ve acil durumların ardından yürütülen psikososyal destek süreçlerinde izlenecek yöntemler ele alındı.

Programla personelin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve farkındalığının artırılmasının yanı sıra müdahale süreçlerinde kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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