Dirk Kuyt kimdir? Fenerbahçe'nin geçici hocası hangi takımları çalıştırdı?

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde aldığı 2-1'lik yenilginin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Kulüp, Kartal'ın istifa talebinin kabul edildiğini 27 Ekim 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yeni hoca gelene kadar kulübede Kartal'ın ilk yardımcısı Dirk Kuyt'ın oturması bekleniyor.

Kuyt, Kadıköy'ü iyi tanıyor. 2012-2015 arasında Fenerbahçe forması giydi, Haziran 2026'da da bu kez antrenör olarak kulübe döndü.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU MU?

Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'yi kalıcı teknik direktör belirlenene kadar geçici olarak çalıştırması bekleniyor. Planlamaya göre Kuyt, 31 Ekim Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Göztepe maçında takımın başında olacak. Ardından Kadıköy'de, altı sezon forma giydiği Liverpool'u ağırlayacaklar; ligde ise Çorum ve Kocaelispor deplasmanları var. Kulübün yeni teknik direktörü milli aradan önce belirlemesi bekleniyor.

DİRK KUYT KİMDİR?

Dirk Kuyt, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör. Sağ kanatta ve forvette oynadı; Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formaları giydi. Hollanda Milli Takımı'nda 104 maça çıktı, 24 gol attı.

Milli takımla 2010 Dünya Kupası'nda finale yükseldi, 2014 Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi. Liverpool'la 2011-2012 sezonunda Lig Kupası'nı kazandı. Feyenoord'a döndüğü ikinci döneminde, 2016-2017 sezonunda Eredivisie şampiyonu oldu.

DİRK KUYT KAÇ YAŞINDA?

Dirk Kuyt 46 yaşında. 22 Temmuz 1980'de doğdu.

DİRK KUYT NERELİ?

Dirk Kuyt, Hollanda'nın Kuzey Denizi kıyısındaki Katwijk aan Zee kasabasında doğdu. Profesyonel kariyerine 1998'de Utrecht'te başladı ve beş sezon bu takımda oynadı.

DİRK KUYT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Dirk Kuyt antrenörlüğe Feyenoord'un 19 yaş altı takımında başladı ve bu takımı 2018-2020 arasında çalıştırdı. İlk A takım işi ADO Den Haag'daydı: Haziran 2022'de göreve geldi, aynı yılın kasım ayında görevden alındı.

Aralık 2023'te Belçika ekibi Beerschot'un başına geçti ve takımı 2024'te Belçika ikinci liginde şampiyon yaptı. Haziran 2025'te Beerschot'tan ayrılıp Hollanda'nın Dordrecht kulübüne gitti. Bir yıl sonra, Haziran 2026'da Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk yardımcısı oldu.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de 2012-2015 arasında tüm kulvarlarda 130 maça çıktı ve 37 gol attı. Antrenör olarak kulübe döndüğünde, o stattaki en unutulmaz golünün Kadıköy'de Galatasaray'a attığı galibiyet golü olduğunu söylemişti. Şimdi takımı, Galatasaray'a kaybedilen bir derbinin ardından devralıyor.