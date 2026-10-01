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Uludere'de 66 jandarmaya sınır hattında uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi

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Uludere'de 66 jandarmaya sınır hattında uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi
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Şırnak Uludere'de sınır hattında görev yapan 66 jandarma personeline, acil durumlarda hayat kurtarabilecek ilk yardım eğitimi verildi. Uzungeçit'te görevli personele maketler üzerinde uygulamalı eğitim verilirken, sağlık ekipleri ulaşana kadar doğru müdahalenin hayati önemi vurgulandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınır hattında görev yapan 66 jandarma personeline, acil durumlarda hayat kurtarabilecek ilk yardım eğitimi verildi. Mehmetçik, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar doğru müdahale edebilmek için maketler üzerinde uygulamalı eğitim aldı.

Uludere'de görev yapan jandarma personeline yönelik düzenlenen uygulamalı ilk yardım eğitimiyle, muhtemel acil durumlarda ilk dakikalarda yapılabilecek müdahalelerin önemi anlatıldı. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uludere Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Uzungeçit'te görev yapan 66 jandarma personelinin katılımıyla düzenlendi. Eğitimde, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının zaman alabildiği durumlarda doğru ilk yardım uygulamalarının yaralıların hayatta kalması açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. İlk Yardım Eğitmeni Paramedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde jandarma personeline çok sayıda acil müdahale yöntemi hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim kapsamında; heimlich manevrası, temel yaşam desteği, bayılma durumunda ilk yardım, kanama ve kanama kontrolü, turnike uygulaması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, hayvan ısırıklarında yapılması gereken müdahaleler konularında bilgi verildi.

Jandarma personeli, eğitim kapsamında maketler üzerinde çeşitli ilk yardım uygulamalarını birebir gerçekleştirerek öğrendikleri teknikleri uygulamalı olarak pekiştirdi. Eğitimde özellikle acil durumlarda sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede yapılacak doğru ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sınır hattında ve zorlu arazi şartlarında görev yapan personelin karşılaşabileceği muhtemel yaralanma ve sağlık sorunlarına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim, uygulamalı bölümleriyle dikkat çekti.

Eğitime katılan jandarma personeli, uygulamalı eğitim sayesinde acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirterek çalışmanın verimli geçtiğini ifade etti.

Katılımcılar, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Benek'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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