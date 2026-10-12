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İspir'de muhtarlara fiziksel aktivite ve kanser taraması eğitimi verildi

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İspir'de muhtarlara yönelik sağlık eğitimi düzenlendi. Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'ndaki programda fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis anlatıldı; Başkan Batuhan Kobya ilk yardım ve iletişim becerileri hakkında bilgi verdi.

İspir ilçesinde, "saha sağlık elçileri eğitimleri" kapsamında muhtarlara sağlık eğitimi verildi.

İspir Toplum Sağlığı Başkanlığınca, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan muhtarlara, fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis gibi konularda sunumlar yapıldı.

İspir Toplum Sağlığı Başkanı Batuhan Kobya tarafından ilk yardım ve iletişim becerilerine yönelik bilgilendirme yapılan programda, muhtarlara bazı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA
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