Ankara'da Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, "İlk Yardım ve Göç" temasıyla düzenlenen programda, farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler ile sağlık çalışanları bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verilirken, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can "Kalbi iyilik için çarpan genç Kızılay gönüllerimizle omuz omuzayız" dedi.

Her yıl Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri federasyonu (IFRC) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, "İlk Yardım ve Göç" temasıyla düzenlenen programda uluslararası öğrenciler ile sağlık çalışanları bir araya geldi. Hamamönü'ndeki YTB binasında gerçekleştirilen programda ilk yardım bilgilendirme çalışmasının yanı sıra temel yaşam desteği uygulaması yapıldı. Etkinlik kapsamında, farklı ülkelerden öğrencilerin ilk yardım konusunda farkındalık kazanması ve acil durumlarda ilk müdahalenin önemine dikkat çekildi.

"Kalbi iyilik için çarpan genç Kızılay gönüllerimizle omuz omuzayız"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Can, 11 yeni spot filmin hayata geçirildiğini belirtti.

Güçlü ve bilinçli bir toplumun oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Can, "Güçlü birey güçlü toplumu oluşturur, güçlü toplum güçlü ülkeyi oluşturur. Hepimiz için bu geçerli. Bütün ülkeler için de bu aynı zamanda geçerli. Bugün burada farklı coğrafyalardan gelip ülkemizde eğitim gören uluslararası önce kardeşlerimizle ve kalbi iyilik için çarpan genç Kızılay gönüllerimizle omuz omuzayız. Sayılarımızdan ziyade yüreklerimizin büyüklüğü burada. Dünya ilk yardım gününün 26. yılı anısına birazdan hep birlikte maketler üzerinde de ilk yardımın önemini ön bilgi olarak göreceksiniz ve hep beraber bu faaliyeti birlikte yapmış olacağız" diye konuştu.

Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler ilk yardımın önemini öğrendi

Türk Kızılay'ın yıllardan beri ilk yardım eğitimlerini şubeler aracıyla verdiğini dile getiren YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eğitimler insana dokunmanın, insana faydalı olmanın en önemli faaliyetlerinden bir tanesi olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın prensibiyle hareket ediyoruz. İnsana dokunmanın en güzel yolu evrensel dil olan, dil, din, ırk, gözetmeksizin insana müdahale ediyoruz. Bu da ilk yardımın önemini bize gösteriyor. Dolayısıyla Dünya Kızılay ve Kızılhaçlar Federasyonu bu yıl Dünya İnsani Yardım Günü'nde 'ilk yardım ve göç' temasını burada belirledi. Biz de bunun için bugün burada çok anlamlı bir etkinliği beraberce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığımızla birlikte yerine getiriyoruz. Dünyanın her tarafından gelen öğrencilere bugün ilk yardımın anlamını, önemini kendilerine öğretiyoruz."

Programa katılan öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verilerek, simülasyon gerçekleştirildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı