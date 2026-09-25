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Türk İtfaiye Teşkilatı 312. kuruluş yılını Ordu'da etkinliklerle kutluyor

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Türk İtfaiye Teşkilatının 312. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu'da şehir turu düzenlendi, meydanlarda tanıtım ve ilk yardım eğitimi yapıldı. İtfaiye, 22 istasyon, 285 personel ve 54 araçla hizmet veriyor; 2020'den bu yana 43 bin 57 olaya müdahale etti.

Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 312'nci yıl dönümü ile 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında itfaiye istasyonlarında görev yapan ekipler, itfaiye araçlarıyla şehir turu gerçekleştirdi. Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı ile Fatsa ve Ünye ilçe meydanlarında ise itfaiye araç ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Vatandaşlara ilk yardım farkındalık eğitimi verilirken, itfaiye teşkilatının çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 22 istasyonda 285 personel ve 54 araçla hizmet veriyor. İtfaiye ekiplerinin 2020 yılından bu yana 43 bin 57 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi'nin (OSKEM) sorumluluğundaki plajlarda ise son 7 yılda 705 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı kaydedildi. Aynı dönemde 11 bin 423 denetim faaliyeti gerçekleştirilirken, 145 bin 555 kişiye itfaiye, 26 bin 223 kişiye ise ilk yardım eğitimi verildi.

Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 343 okulda 40 binden fazla öğrenciye yangın güvenliği semineri ve tatbikatı düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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