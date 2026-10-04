Haberler

Hatay Dörtyol'da soluk borusuna yiyecek kaçan sürücüyü polisler Heimlich'le kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsü, soluk borusuna yiyecek kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekince trafik polislerine başvurdu. İlk yardım eğitimi alan polislerin Heimlich manevrasıyla soluk borusundaki parça çıkarıldı; olay KGYS kamerasınca görüntülendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı???????.

Çaylı Caddesi'nde eşiyle bulunduğu motosikleti kullanan T.B, caddede görevli??????? trafik polislerinin yanına giderek yiyeceğin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.

İlk yardım eğitimi almış polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde T.B'nin soluk borusundaki parça çıkarıldı.

Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Kaynak yapmak için dama çıktılar! Yüksek gerilim hattı can aldı

Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut ve arsa satışında dev vurgun! Başsavcılık itiraz etti, sayı yükseldi

Konut satışında dev vurgun! Rakam inanılmaz
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti

Aylardır beklediği o gün geldi
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay! Kortu adeta podyuma çevirdi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Gonca Cilasun 'Uzak Şehir' dizisinde yaşadığı evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i: O acıyı yansıtmak için 8 kilo verdim