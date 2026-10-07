Haberler

Kütahya'da AKUB gönüllüleri afetzedeler için psikolojik ilk yardım eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da AKUB gönüllüleri afetzedeler için psikolojik ilk yardım eğitimi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB gönüllülerine afetzedelerle iletişim için Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi. Eğitimde temel uygulama basamakları ve etkili iletişim ele alındı; gönüllülerin psikolojik ilk yardım süreçlerinde daha bilinçli rol alması hedeflendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllülerine, afet ve acil durumlarda afetzedelerle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

Kütahya Psikososyal Destek Eğiticileri Psikolog Rümeysa Aydar ve Psikolog Seda Dirgin tarafından gerçekleştirilen eğitimde; "Psikolojik İlk Yardım Nedir?", "Psikolojik İlk Yardımın Temel Uygulama Basamakları Nelerdir?" ve "Psikolojik İlk Yardımda Etkili İletişim" başlıkları ele alındı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde, afet sahasında karşılaşılabilecek durumlar üzerinden örnekler paylaşıldı. Katılımcılarla iletişim ve müdahale sırasında yapılabilecek yanlışlar değerlendirilirken, afetten etkilenen bireylere yönelik doğru ve etkili yaklaşım konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimle birlikte AKUB gönüllülerinin afet ve acil durumlarda yalnızca arama-kurtarma çalışmalarında değil, afetten etkilenen bireylerle iletişim ve psikolojik ilk yardım süreçlerinde de daha bilinçli ve etkin rol almaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

Ağaca yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?