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Aile ve Sosyal Hizmetler, Bayburt jandarmasına psikolojik ilk yardım eğitimi verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler, Bayburt jandarmasına psikolojik ilk yardım eğitimi verdi
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik psikolojik ilk yardım eğitimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Eğitime 24 personel katıldı; afet ve acil durumların psikolojik etkileri ile kriz anında doğru iletişim yöntemleri anlatıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik psikolojik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 24 personel katıldı. Eğitimde, afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anında doğru yaklaşım ve iletişim yöntemleri ele alındı.

Katılımcılara psikolojik ilk yardımın temel uygulamaları ile zorlayıcı durumlar yaşayan kişilere yaklaşım konusunda bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca kriz anlarında doğru iletişim kurulması ve ihtiyaç duyan kişilere uygun destek sağlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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