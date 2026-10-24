İngiltere Başbakanı Burnham halka 3 günlük gıda ve su stoku tavsiye etti

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla halka konserve gıda ve şişe suyu stoklamalarını tavsiye etti. Birleşik Krallık'ı etkisi altına alan fırtınalar ve büyük bir güvenlik açığının yol açtığı internet kesintilerinin ardından Andy Burnham, "beklenmedik olayların giderek daha yaygın hale geldiği görülüyor" dedi. Hükümet, savaş, siber saldırı veya doğal afet gibi kriz durumlarıyla başa çıkabilmeleri için hanelerin üç günlük şişelenmiş su ve konserve gıda stoku bulundurmalarına yönelik tavsiyeler hazırladı.Burnham, "Mesele paniğe kapılmak değil... Mesele, zor bir durum ortaya çıktığında bu dönemi atlatabilmek için evde yeterli miktarda erzak bulundurmak üzere mantıklı önlemler almak" dedi.Geçen ay, Ulusal Denetim Ofisi (NAO), artan siber saldırı tehdidi ve iklim krizi nedeniyle İngiltere'nin gıda tedarik zincirinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu ve Gıda, Çevre ve Kırsal İşler Bakanlığı'nın (Defra) son yıllarda tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak için yeterince çaba göstermediğini belirtti.Sıcaklık kontrollü gıdaları taşıyan firmaları temsil eden Soğuk Zincir Federasyonu'nun genel müdürü de BBC'ye, Birleşik Krallık'ın "gıda tedarik sisteminde zayıf noktalar olduğunu bilen" Rus siber korsanların hedefi olduğunu söyledi.Liverpool'da düzenlenen orman yangını önlemleri zirvesinde konuşan Burnham, hükümetin gerekli hazırlıkları yapmadığını reddetti ve "Hayır, daha iyi hazırlıklı olmak konusunda insanlarla görüşüyoruz çünkü beklenmedik olayların giderek daha yaygın hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz" dedi."Elbette hava olayları söz konusu; bugün Birleşik Krallık fırtınalarla karşı karşıya ve şu anda Cornwall'da elektriksiz kalan insanlara yürekten üzülüyoruz."Önemli olan, bu tür anları atlatabilmek için evde gerekli malzemelerin bulunmasıdır. Dolayısıyla dayanıklılık konusunda bu konuyu tartışıyoruz."Hükümet tarafından hazırlanan bir kılavuz, kişi başına üç gün yetecek miktarda dokuz litre su bulundurulmasını ve bunun yanı sıra konserve et ve sebze ya da kuru meyve gibi bozulmayan gıdaların da hazır bulundurulmasını tavsiye ediyor.Hükümet, pilli veya kurmalı bir FM radyo bulundurulmasını da öneriyor. Ulusal bir kriz sırasında BBC, haberlerin yanı sıra sağlık ve güvenlik bilgilerinin yayınlanmasına öncelik veriyor. Ciddi bir elektrik kesintisi durumunda, FM radyo bu güncellemeleri almak için en iyi yol olarak görülüyor.Listede ayrıca el dezenfektanı, ıslak mendil ve kişisel bakım malzemeleri, evcil hayvanlar için mama, bebekler için gerekli malzemeler, el feneri, battaniyeler, cihazlar için taşınabilir bir şarj, ödeme sistemlerinin çökmesi ihtimaline karşı nakit para, ilk yardım çantası ve önemli belgelerin kopyaları da yer alıyor.Hazine Bakanı James Murray, İrlanda, Fransa ve Hollanda gibi komşu ülkelerin "oldukça uzun bir süredir" aynı tavsiyelerde bulunduklarına dikkat çekti.Ana muhalefet Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, "Aileler stok yapabilir, peki savunma, siber saldırılar, hibrit savaş konusunda ne oluyor? Ülkeyi korumak için gereken kaynaklar sağlanmadı" dedi.