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Tekirdağ NKÜ'de personel deprem tatbikatında tahliye ve ilk yardım eğitimi aldı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğünde düzenlenen tatbikatta, personelin olası depremde doğru hareket etme becerisi geliştirilmek istendi. Katılımcılar uyarı verme, arama kurtarma, tahliye, haberleşme ve ilk yardım konularında uygulamalı bilgilendirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), afet farkındalığının artırılması ve deprem bilincinin geliştirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı.

Rektörlükte gerçekleştirilen tatbikata, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Deprem ve Yapı Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Cömertler ile akademik ve idari personel katıldı.

İşyeri hekimi Dr. Türkan Hastürk ve İş Güvenliği Uzmanı Öğretim Görevlisi Yasemin Çiftçi yönetiminde düzenlenen tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikat kapsamında personel, deprem durumunda uyarı verme, arama ve kurtarma, tahliye, haberleşme ve ilk yardım konularında bilgilendirildi.

Tatbikatla, üniversite personelinin olası bir deprem sırasında doğru hareket etme becerisinin geliştirilmesi ve acil durumlara hazırlıklı olunması hedeflendi.

Kaynak: AA
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