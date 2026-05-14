Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses ile ailesi arasında uzun süredir gündeme gelen tartışmalar, bu kez torunu Burak Baran Karakeçili üzerinden yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar sonrası Baran Karakeçili ismi magazin gündeminde en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı. Peki, Baran Karakeçili kimdir, kimin oğlu? İbrahim Tatlıses'in torunu Baran Karakeçili kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU BARAN KARAKEÇİLİ KİMDİR?

Burak Baran Karakeçili, kamuoyunda en çok İbrahim Tatlıses’in torunu olarak tanınıyor. Magazin gündeminde zaman zaman aile ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Karakeçili, özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Aile bağları nedeniyle uzun yıllardır magazin basınının dikkatini çeken isimlerden biri olan Baran Karakeçili hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler ise sınırlı düzeyde bulunuyor.

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dedesi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Karakeçili, yaşanan olaylarla ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Söz konusu paylaşım kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

BARAN KARAKEÇİLİ KİMİN OĞLU?

Baran Karakeçili’nin annesinin, İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen Tatlı olduğu biliniyor. Ancak kamuoyunda genç ismin babasına ilişkin net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Magazin dünyasında zaman zaman aile ilişkilerine dair çeşitli iddialar gündeme gelse de, Baran Karakeçili’nin babasıyla ilgili resmi veya doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle kamuoyunda yer alan bazı iddialar teyit edilmiş bilgi niteliği taşımıyor.

BARAN KARAKEÇİLİ KAÇ YAŞINDA?

Baran Karakeçili’nin doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna dair kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

BARAN KARAKEÇİLİ NERELİ?

Baran Karakeçili’nin memleketine ilişkin kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamakla birlikte, ailesinin kökeni nedeniyle adı sık sık Şanlıurfa ile anılıyor.