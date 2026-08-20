İbrahim Tatlıses mağarada mı doğdu?

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen restorasyon projesi kapsamında, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarını geçirdiği mağara aslına uygun şekilde düzenlenerek müze ev olarak ziyarete açılmıştı. Ancak büyük beklentilerle açılan müze, geçen 2 yıllık sürede beklenen ilgiyi göremedi.

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ

Müze olarak düzenlenen mağara, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Doğduğu mekanın kendisi açısından önemini sık sık dile getiren sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözleriyle mağarayla gurur duyduğunu ifade etmişti. Tatlıses'in geniş hayran kitlesine ve Şanlıurfa'nın her yıl ağırladığı binlerce turiste rağmen müzenin yeterli ziyaretçiyi çekememesi sosyal medyada da tartışıldı.

TANITIM VE KONUM EKSİKLİĞİ Mİ?

Haliliye Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında mağaranın doğal yapısı korunurken, iç mekanda sanatçının hayatından kesitleri yansıtan unsurlara yer verildi. Yerel kaynaklar, günlük ziyaretçi sayısının ortalama 1 kişinin dahi altında kalmasında müzenin konumu ve tanıtımının yeterli olmamasının etkili olduğunu öne sürüyor. Bölge turizmine katkı sağlaması hedeflenen müzenin önümüzdeki süreçte nasıl değerlendirileceği ve ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir çalışma yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.