İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi süren İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir açıklama geldi. Tatlıses’in doktoru, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki hafta ameliyat planlandığını duyurdu.

  • İbrahim Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
  • İbrahim Tatlıses'in tedaviye antibiyotikle yanıt verdiği ve önümüzdeki hafta ameliyat planlandığı açıklandı.
  • İbrahim Tatlıses'in bilinci açık ve genel durumu iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edilen İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Sanatçının doktoru tarafından yapılan açıklamada tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Tatlıses’in doktoru Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık, genel durumu iyidir. Safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Antibiyotiğe yanıt alıyoruz, bu seyir devam ederse önümüzdeki hafta ameliyat planlıyoruz.”

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden sanatçının enfeksiyon değerlerinin düşürülmesine odaklanıldığı öğrenildi. Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi halinde planlanan operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi.

    AİLESİ VE YAKINLARI YANINDA

    Tatlıses’in sağlık durumu yakından takip edilirken, ailesi ve yakın çevresinin de süreçle yakından ilgilendiği öğrenildi. Sanatçının sevenleri ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya devam ediyor.

    Musa Can Çayan
    Haberler.com
    İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

    Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
    İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

    İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

    Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

    Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

    Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
    Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

    Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
    Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

    Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

    Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

    Bekçi olmanın şartları değişti

    Bekçi olmanın şartları değişti
    Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

    Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı