Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemiklerle sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Dilan Çıtak, bu kez popüler müzik grubu Manifest'i hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir video yayımlayan Çıtak, grubu sosyal sorumluluk bilincinden uzak olmakla suçlayarak magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BİZ BU İNSANLARA MİLYONLAR KAZANDIRIYORUZ AMA BİR HAYIR İŞLEMİYORLAR"

Manifest grubunun yoğun sahne takvimine rağmen topluma fayda sağlayacak herhangi bir adım atmadığını ileri süren Dilan Çıtak, kendi durumunu örnek göstererek gruba yüklendi. Kendisinin konser takvimi yoğun olmamasına rağmen sokak hayvanlarına destek olmak için çabaladığını vurgulayan ünlü şarkıcı, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Ben istiyorum ki bu kızlar çok yetenekli, bu insanlar çok yetenekli ama abi bir hayır işleyin ya. Ne bileyim, ben şu an delicesine konsere gitmeyerek, olmayan konserlerimle bugün barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere vesairelere yardım etmeye çalışıyorum, tamam mı? Ama biz bu insanlara milyonlar kazandırarak, hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını ben görmüyorum."

HEM GRUBU HEM HAYRANLARINI SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Grubun ayda ortalama 28 konser verdiğine dikkat çeken Çıtak, konser salonlarını dolduran hayran kitlesinin sergilediği tutumu da sert bir dille eleştirmekten geri durmadı. Eleştirilerinin dozunu artıran şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden bu insanlar bu kadar ünlüler, bu kadar starlar, bu kadar deli gibi konserlerden paralar kazanıyorlar? Ama arkadaşım, siz gidin devam edin o insanların konserlerinde 'Hee hee' diye böyle ağzınızın suyu aka aka, affedersiniz, kıçlarını izlemeye, anladın mı? Bu kadar vicdanım rahat, ben yatamıyorum ya. Maşallah, bu insanların ayda 30 gün içinde 28 konseri var."

TARTIŞMANIN ALTINDAN ESKİ DANSÇISI ÇIKTI

Dilan Çıtak'ın Manifest kızlarına yönelik bu sert çıkışının ardından magazin kulislerine bomba bir iddia düştü. Olayın perde arkasında kişisel bir husumetin yattığı ileri sürüldü. İddialara göre; Manifest grubunun öne çıkan üyelerinden Mina Solak, Dilan Çıtak'ın eski dansçısıydı.

Mina Solak

Solak'ın gruptaki hızlı yükselişini ve elde ettiği büyük başarıyı kıskandığı öne sürülen Dilan Çıtak'ın, bu nedenle "sosyal sorumluluk" adı altında polemik çıkararak eski dansçısını ve grubunu hedef aldığı iddia edildi. Gözler şimdi Manifest grubu ve Mina Solak'ın bu ağır suçlamalara vereceği yanıta çevrildi.