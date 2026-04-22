İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

Türk müziğinin dev ismi, "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Evinde ailesiyle vakit geçiren ve moralinin bir hayli yüksek olduğu gözlenen ünlü sanatçı, ayağının tozuyla futbol gündemine dair neşeli açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE ALIR''

Yaklaşan dev derbi öncesi kendisine yöneltilen "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Tatlıses, tarafını net bir şekilde belli etti. Sarı-lacivertli ekibin galip geleceğini düşünen Tatlıses, tereddüt etmeden "Fenerbahçe alır" dedi.

TEMPO TUTUP TEZAHÜRAT YAPTI

Sadece tahminde bulunmakla kalmayan İmparator, neşeli tavırlarıyla eski günlerini aratmadı. Tahmininin ardından, ''Fener... Fener... Yener...'' şeklinde tempo tutarak tezahürat yapan sanatçı, odadakileri gülümsetti. Tatlıses’in bu enerjik ve hayat dolu halleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek hayranlarını mutlu etti.