İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı yoğun bakımda gözlem altına alınan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, ailesinin paylaşımları da dikkat çekiyor. Sanatçının küçük kızı Elif Eda Tatlıses’in yaptığı son paylaşım, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu.

DUYGUSAL MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Elif Eda Tatlıses, babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı babam. Birlikte nice yıllarımız olsun.”

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, takipçiler de İbrahim Tatlıses için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

AİLESİ HASTANEYE KOŞMUŞTU

Tatlıses’in rahatsızlanmasının ardından aile üyelerinin de hastaneye gittiği öğrenilmişti. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de babasının sağlık durumunu öğrenir öğrenmez hastaneye giden isimler arasında olduğu belirtilmişti.

AHMET TATLISES YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Öte yandan sanatçının oğlu Ahmet Tatlıses de katıldığı bir televizyon programında yaşadığı zor süreci anlatmıştı. Babasının hastaneye kaldırıldığını basından öğrendiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, yaşadığı stres nedeniyle fenalaştığını ve burnunun kanadığını, hatta beyin kanaması geçirme riski yaşadığını ifade etmişti.

AMELİYAT İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Sanatçının enfeksiyon değerlerinin düşürülmesinin ardından safra kesesi ameliyatı olacağı da iddialar arasında yer almıştı. Hastaneden yapılan açıklamada ise Tatlıses’in bilincinin açık olduğu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal seyrettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi