Didem Carus kimdir, Didem Carus İbrahim Tatlıses'in kızı mı?

İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evinde gerçekleştirilen isteme töreniyle birlikte "Didem Carus kimdir, İbrahim Tatlıses'in öz kızı mı?" soruları merak konusu oldu. Ünlü sanatçının manevi kızı olarak tanınan Didem Carus'un biyografisi, ailesi ve Tatlıses ile olan ilişkisi gündemde yer alırken, genç isim hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya devam ediyor.

İBRAHİM TATLISES MANEVİ KIZININ İSTEME TÖRENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme töreninde aile büyüklerinden biri olarak yer aldı. Geleneksel kız isteme merasimine ev sahipliği yapan Tatlıses, manevi kızını işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verdi.

Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı tören, samimi atmosferiyle dikkat çekerken, çiftin mutluluğu davetliler tarafından paylaşıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Son dönemde sağlık durumu ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez sevinç dolu anlar yaşadı. Manevi kızının yeni bir hayata adım atmasına tanıklık eden ünlü sanatçının törende zaman zaman duygulandığı görüldü.

Sade bir organizasyonla gerçekleştirilen isteme merasiminde geleneksel aile değerleri ön planda tutulurken, davetliler de bu özel ana eşlik etti.

MANEVİ KIZINA BEŞİ BİR YERDE ALTIN HEDİYE ETTİ

İsteme töreninin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'a verdiği hediye oldu. Ünlü sanatçının, bu anlamlı günde manevi kızına beşi bir yerde altın takdim ettiği öğrenildi.

Tatlıses'in jesti davetliler tarafından ilgiyle karşılanırken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

HALAYLARLA KUTLAMA YAPILDI

Kız isteme merasiminin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek genç çiftin mutluluğunu kutladı. Aile bireyleri ve yakın dostların bir araya geldiği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıkarken, gece boyunca neşeli anlar yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede ilgi görürken, törenden kareler çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

DÜĞÜNÜN EYLÜL AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Edinilen bilgilere göre Didem Carus ile Orkan Çömlekçi çiftinin düğününün eylül ayında yapılması planlanıyor. İsteme töreniyle evlilik yolunda ilk resmi adımı atan çiftin hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, İbrahim Tatlıses'in de bu mutlu süreçte manevi kızının yanında olmaya devam edeceği belirtildi.