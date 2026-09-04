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İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
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Safra kesesinde enfeksiyon tespit edilmesinin ardından geçirdiği operasyon sonrası fizik tedavi gören 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, tedavisinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edildi. Yaz tatili için Çeşme'ye giden usta sanatçının burada görüntülenen son hali, hayranlarını endişelendirdi.

  • İbrahim Tatlıses, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edildikten sonra Ankara'da fizik tedavi gördü ve taburcu edildi.
  • Tatlıses'in Çeşme'de tatil yaparken çekilen son görüntülerinde oldukça zayıfladığı ve yüz hatlarının belirginleştiği görüldü.
  • Sanatçı, Çeşme'deki görüntülerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören İbrahim Tatlıses, Çeşme'de objektiflere yansıdı.

SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Yurt dışındaki konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan Tatlıses, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yapılan kontrollerde safra kesesinde enfeksiyon tespit edilen sanatçı ameliyat edilmişti. Operasyonun ardından hastaneden taburcu edilen Tatlıses, daha sonra fizik tedavi için yeniden hastaneye yatmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Doktorlarının tavsiyesi üzerine Ankara'da fizik tedavi gören Tatlıses, buradaki sürecin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Çeşme'de tatilini sürdüren sanatçının son görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir kafede vakit geçiren sanatçının görüntülerinde oldukça zayıfladığı görüldü. Tatlıses'in kilo kaybı nedeniyle yüz hatlarının da belirginleştiği dikkat çekti.

SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLDİ

Hayranları, Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıp yapmayacağını merak ederken sanatçıdan görüntülerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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