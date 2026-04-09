Bircan Bali’den İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım
Sunucu Bircan Bali yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bali, Tatlıses’in yoğun bakımdan kendisine mesaj iletildiğini öne sürdü.
Magazin yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Bircan Bali, bu kez İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tanımadığı bir numaradan arandığını ve arayan kişinin Tatlıses’in yanından konuştuğunu iddia etti.
“BENİ ARAMASINI İSTEMİŞ” İDDİASI
Bircan Bali paylaşımında, yaklaşık üç hafta önce yaptığı bir röportajın İbrahim Tatlıses’e dinletildiğini ve ardından kendisini aramasının istendiğini öne sürdü. Ünlü sunucu, paylaşımında Tatlıses için geçmiş olsun dileklerini de iletti.
DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI
Bali mesajında, “İyi ki işin ve daha iyi olacaksın. O gün de söylediğim gibi sen kıymetlisin, sana laf yok. Bol dua var, iyi olmanı dilerim, acil şifalar” ifadelerini kullandı.