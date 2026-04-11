MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir." ifadesi kullanıldı.