İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MKYK üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte, tedavi gören İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti. Usta sanatçı, ziyarete gelen heyeti türkü söyleyerek karşılayarak moralinin yüksek olduğunu gösterdi.

HASTANEDE MORAL ZİYARETİ

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan’da Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne başvuran Tatlıses, burada tedavi altına alındı. Ziyarete gelen heyet, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAKİP EDİYOR

Ziyaret sonrasında konuşan Hüseyin Yayman, Tatlıses’in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Maşallah morali çok iyi, hatta bize türkü söyledi” dedi.

Yayman ayrıca Cumhurbaşkanı’nın da sanatçının sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve selamlarını ilettiğini ifade etti.

“BU SÜRECİ ATLATACAK”

Tatlıses’in güçlü bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Yayman, sanatçının geçireceği ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandığını söyledi. Yayman, “ İbrahim Tatlıses büyük zorlukları aşmış bir isim. İnşallah bu sağlık sürecini de geride bırakacak” dedi.

MEKTEBİN BACALARI TÜRKÜSÜYLE KARŞILADI

Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. Tatlıses, odaya giren heyeti “Mektebin Bacaları” türküsünü söyleyerek karşıladı. Bu sürpriz karşısında Yayman da ellerini açarak “Maşallah” diyerek karşılık verdi.

Ziyaret sonrası Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses de heyete teşekkür ederek desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AMELİYAT GÜNDEMDE

Hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tatlıses’in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. İlk olarak yoğun bakımda tedbir amaçlı gözlem altına alınan sanatçının genel durumunun iyi olduğu, bilincinin açık olduğu ve kısa süre içinde ameliyat planlandığı bildirildi.