Haberler

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavisi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavisi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavisi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, Türk müziğinin güçlü sesi olarak nitelendirdiği İbrahim Tatlıses'e acil şifalar dilediğini belirtti.

Sanat hayatı boyunca seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşan ve Türk müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Bakan Ersoy, paylaşımında, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

El bombası patladı, askeri tatbikat faciaya dönüştü
Sinop'ta misafirlikte ölüm şoku! 56 yaşındaki hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, geri dönmedi
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı

Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı