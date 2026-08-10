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Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...' Haber Videosunu İzle
Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'
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8 Ağustos 2026’da hayatını kaybeden Cansever, yıllar önce Haberler.com’a verdiği röportajda Türkiye’ye gelişinden müzik kariyerinin başlangıcına kadar uzanan hikâyesini anlatmıştı. 1996 yılında “Kara Çadır” ile dikkat çeken şarkıcı, Derya Tuna’nın kendisini fark etmesinin ardından İbrahim Tatlıses’in “İbo Show” kararıyla müzik yolculuğunun başladığını söylemişti.

  • Şarkıcı Cansever, 8 Ağustos 2026'da 59 yaşında lösemi tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti.
  • Cansever, 1996'daki 'Kara Çadır' çalışmasıyla dikkat çekti ve kariyeri, Derya Tuna'nın İbrahim Tatlıses'e haber vermesiyle başladı.
  • Cansever, Türkiye'de dinlediği ilk Türkçe şarkının İbrahim Tatlıses'e ait olduğunu belirtti.

Cansever, 8 Ağustos 2026’da 59 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir lösemi tedavisi gören sanatçı, tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cansever’in vefatı, sevenleri ve müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçı, yaklaşık dört yıl önce Haberler.com’a verdiği röportajda Türkiye’ye geliş sürecini ve müzik kariyerinin nasıl başladığını anlatmıştı. 1996 yılında “Kara Çadır” çalışmasıyla dikkat çeken Cansever, yapım ekibinin kendisine arabesk müzik yapmayı önerdiğini söylemişti.

Ancak o dönemde arabesk müziğe yabancı olduğunu belirten Cansever, “Arabesk nedir ben bilmiyordum” sözleriyle kariyerinin ilk dönemini anlatmıştı.

DERYA TUNA FARK ETTİ, İBRAHIM TATLISES’E HABER VERDİ

Cansever, İbrahim Tatlıses’in berberde olduğu sırada “Kara Çadır”ın tanıtımlarının televizyonda yayınlandığını, Derya Tuna’nın da görüntüleri izleyerek Tatlıses’e haber verdiğini belirtmişti.

O anları anlatan Cansever, “İbrahim abi berbere gidiyor, o zamanda benim Kara Çadır teaserlarım dönüyor. Derya abla da bunu izliyor, İbrahim abiyi arıyor. ‘Ya diyor, senin okuduğun türkü yok muydu, bir kız okuyor. Açtır dinlet’” ifadelerini kullanmıştı.

Derya Tuna’nın kendisini İbrahim Tatlıses’e dinletmesinin ardından yaşananları da anlatan Cansever, Tatlıses’in prodüksiyon ekibini aradığını söylemişti.

Tatlıses’in, “O kızı hiç bir yere göndermeyeceksiniz, İbo Show’a çıkartacağım” dediğini aktaran Cansever, programa çıkmasının ardından kariyerinde yeni bir dönemin başladığını belirtmişti.

Şarkıcı, bu süreci “Çıkış o çıkış” sözleriyle özetlemişti.

“İLK TÜRKÇE ŞARKI İBRAHIM TATLISES’İN ŞARKISIYDI”

Türkiye’ye geldiği dönemde Türkçe müziği de yeni yeni tanıdığını belirten Cansever, dinlediği ilk Türkçe şarkının İbrahim Tatlıses’e ait olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haberler.com
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