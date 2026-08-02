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İbrahim Tatlıses’ten manevi kızına beşi bir yerde

İbrahim Tatlıses’ten manevi kızına beşi bir yerde
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Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, bu kez özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Tatlıses, Bodrum'daki evinde düzenlenen törende manevi kızı Didem Carus'un istemesine ev sahipliği yaparken, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı. Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen törende Tatlıses, manevi kızını işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verirken, yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

TATLISES'İN EVİNDE DUYGULANDIRAN TÖREN

Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, bu kez mutlu bir olayla adından söz ettirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde gerçekleştirilen isteme töreninde Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verdi.

Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi gerçekleştirilirken, samimi anlar yaşandı. Manevi kızının mutluluğuna ortak olan Tatlıses'in törende oldukça duygulandığı görüldü.

TATLISES'TEN MANEVİ KIZINA ÖZEL HEDİYE

Tatlıses'in bu özel günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın hediye ettiği öğrenildi. Tatlıses'in hediyesi, törende dikkat çeken detaylardan biri oldu.

HALAYLA KUTLADILAR

İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek çiftin mutluluğunu kutladı. Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı törende sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

Sade bir atmosferde gerçekleşen isteme töreni sosyal medyada da ilgi gördü. Çiftin düğününün ise eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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