İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile ailesi arasında uzun süredir devam eden kriz yeniden gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu olduktan sonra vasiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Tatlıses, bu kez torunu Baran Karakeçili’nin suçlamalarıyla konuşuluyor.

Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dedesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Karakeçili’nin açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

“ANNEM VE KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM”

Baran Karakeçili paylaşımında, “Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım” ifadelerini kullandı.

Karakeçili ayrıca avukatıyla birlikte hukuki süreç başlatacağını belirterek, “Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.

MAL VARLIĞINI DEVLETE BIRAKMIŞTI

İbrahim Tatlıses’in kısa süre önce yaptığı vasiyet açıklaması da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü sanatçı, mirasını devlete bırakacağını söylemiş ve aile içinde yaşanan sorunlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili daha önce ortaya atılan iddialarda; Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân, Fikirtepe’de 4 daire, İstanbul’un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar, İzmir’de 5 lüks daire ile Bodrum’da 12 villa ve geniş bir araziye sahip olduğu öne sürülmüştü.