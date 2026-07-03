İbrahim Tatlıses'in son hali: İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

Arabesk müziğin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, son görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yeniden gündeme oturdu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar, "İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu?" sorularını da beraberinde getirdi. Peki, İbrahim Tatlıses'in son hali nasıl? Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

İBRAHİM TATLISES'İN SON HALİ?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in hastane bahçesinde çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Tatlıses'in neşeli olduğu görüldü.

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği ameliyatın ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedaviye başlayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Hastane bahçesinde çekilen fotoğrafta, usta sanatçının oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.

Planlı bir rehabilitasyon süreci geçiren Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tedavisi boyunca bakanlar ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan sanatçının ne zaman taburcu olacağı merak konusu oldu.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Türk sanatçı, şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve televizyon programcısıdır. Türk halk müziği ve arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Tatlıses, güçlü sesi nedeniyle "İmparator" lakabıyla tanınmaktadır.

Eğitim hayatını maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlayamayan İbrahim Tatlıses, genç yaşlarda farklı işlerde çalıştıktan sonra müzik kariyerine adım attı. 1970'li yıllarda çıkardığı eserlerle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, kısa sürede Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden biri hâline geldi.

Kariyeri boyunca çok sayıda albüm yayımlayan Tatlıses; "Mavi Mavi", "Haydi Söyle", "Fosforlu Cevriyem", "Kara Üzüm Habbesi", "Bebeğim" ve "Ben de İsterem" gibi unutulmaz şarkılara imza attı. Müzik kariyerinin yanı sıra birçok sinema filminde başrol oynayan sanatçı, uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan "İbo Show" programıyla da büyük ilgi gördü.

14 Mart 2011'de İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sanat yaşamına yeniden döndü. Sağlık sorunlarına rağmen müzik çalışmalarını ve televizyon projelerini sürdüren sanatçı, Türkiye'nin en tanınan ve en çok konuşulan sanatçıları arasında yer almaya devam etmektedir.